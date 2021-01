Inzaghi: “Stiamo facendo cose straordinarie ma non ci montiamo la testa” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato dopo la grande vittoria in casa del Cagliari, che proietta i sanniti a pochi punti dalla zona europea. Queste le parole del tecnico giallorosso: “Non dobbiamo montarci la testa, vogliamo salvarci e la squadra sta andando oltre ogni aspettativa ma la strada da percorrere è ancora lunga. Venire a fare partite del genere, da neo-promossa, su campi ostici è motivo di grande soddisfazione. Sau? Per come si allenano posso pescare ad occhi chiusi, oggi abbiamo vinto con Improta terzino destro ed è un attaccante: le partite si vincono con spirito e sacrificio. Fin qui abbiamo fatto cose speciali, ci godiamo queste vittorie”. Sul mercato: “Noi dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ha fatto tanti record in B e che sta facendo cose incredibili in A. Abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Benevento, Filippo, ha parlato dopo la grande vittoria in casa del Cagliari, che proietta i sanniti a pochi punti dalla zona europea. Queste le parole del tecnico giallorosso: “Non dobbiamo montarci la, vogliamo salvarci e la squadra sta andando oltre ogni aspettativa ma la strada da percorrere è ancora lunga. Venire a fare partite del genere, da neo-promossa, su campi ostici è motivo di grande soddisfazione. Sau? Per come si allenano posso pescare ad occhi chiusi, oggi abbiamo vinto con Improta terzino destro ed è un attaccante: le partite si vincono con spirito e sacrificio. Fin qui abbiamo fattospeciali, ci godiamo queste vittorie”. Sul mercato: “Noi dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ha fatto tanti record in B e che staincredibili in A. Abbiamo ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, Inzaghi: “Stiamo facendo cose speciali, ma non montiamoci la… - _SiGonfiaLaRete : #Benevento, #Inzaghi: “Stiamo facendo cose straordinarie, ma non montiamoci la testa” - TuttoMercatoWeb : Benevento, Inzaghi: 'Stiamo facendo cose speciali, ma non montiamoci la testa' - chimentimattia : Leggo su #inzaghi molte critiche che parlano di “conservatore”e quindi schiavi del “conservatorismo”. Stiamo aspett… - misterbarcollo : RT @sergeeej21: L'anno scorso quando ci ha portato a lottare per lo scudetto tutti amanti di Inzaghi, adesso che stiamo vivendo un momento… -