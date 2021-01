In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Gennaio: Vaccini, l’Italietta è seconda in Europa. Smentiti i catastrofisti, meglio di noi solo la Germania (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il vaccino degli altri: meglio di noi solo Berlino Alle 20.50 di ieri erano 290.573 gli italiani vaccinati contro il Covid, tra personale del sistema sanitario e anziani ospiti delle Rsa, pari al 41,8% delle 695.175 dosi distribuite in Italia a partire dal V-Day, il 27 dicembre scorso. Media nazionale. Ma ci sono Regioni che corrono e altre che arrancano. Mentre la Toscana è di U. Audino, L. De Micco, M.A.G. Iaccarino, N. Ronchetti e S. Provenzani Stampa alla vaccinara di Marco Travaglio I nostri giornali preferiti ci avevano assicurato che i Vaccini non sarebbero arrivati, anzi se era per questo neppure le siringhe, ed era tutto un “Vaccini caos”, “Vaccini flop”, “ritardo Vaccini”, “piano Vaccini inesistente”, “Vaccini a rotelle”, “cacciate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il vaccino degli altri:di noiBerlino Alle 20.50 di ieri erano 290.573 gli italiani vaccinati contro il Covid, tra personale del sistema sanitario e anziani ospiti delle Rsa, pari al 41,8% delle 695.175 dosi distribuite in Italia a partire dal V-Day, il 27 dicembre scorso. Media nazionale. Ma ci sono Regioni che corrono e altre che arrancano. Mentre la Toscana è di U. Audino, L. De Micco, M.A.G. Iaccarino, N. Ronchetti e S. Provenzani Stampa alla vaccinara di Marco Travaglio I nostri giornali preferiti ci avevano assicurato che inon sarebbero arrivati, anzi se era per questo neppure le siringhe, ed era tutto un “caos”, “flop”, “ritardo”, “pianoinesistente”, “a rotelle”, “cacciate ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Gennaio: Nord: scuole chiuse e piste da sci aperte. Le solite regioni: Veneto… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Gennaio: Modello Lombardia: 3 vaccinati su 100. I peggiori Fontana e Gallera:… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Dicembre: La resa dei conti. Il premier conferma (con M5s, Pd e Leu) il pian… - marcolillo : RT @PaperFirst: #DonneSulFronte è la prima collana di graphic journalism al femminile che ogni settimana avete trovato in edicola con il @f… - ienablinski : RT @SMaurizi: oggi su @fattoquotidiano pubblichiamo un documento esclusivo sul caso Julian #Assange: viene dal mio #FOIA, una battaglia leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In edicola sul Fatto del 5 gennaio – Nord: scuole chiuse e piste da sci aperte, le solite Regioni Il Fatto Quotidiano Il “Pungolo pensiero” di Pino Grasso – “Dopo Carosello tutti a letto”

I recenti episodi delinquenziali registrati sul territorio fanno pensare sempre più che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa. A Bagheria il “raid vandalico” perpetrato contro il “ ...

Da un ex all'altro. Dopo Candreva in gol anche Keita, Sampdoria-Inter è sul 2-0

Dopo Candreva in gol anche Keita, Sampdoria-Inter è sul 2-0. vedi letture ... gran gala con l'Inter" è il titolo che apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. (TUTTO mercato ...

I recenti episodi delinquenziali registrati sul territorio fanno pensare sempre più che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa. A Bagheria il “raid vandalico” perpetrato contro il “ ...Dopo Candreva in gol anche Keita, Sampdoria-Inter è sul 2-0. vedi letture ... gran gala con l'Inter" è il titolo che apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. (TUTTO mercato ...