Il coro di annunci su bus | test e orari L' ira dei presidi | Facciamo da soli

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Andrea Cuomo Più mezzi, tamponi e scaglionamenti per tornare in aula. Ma non è stato fatto. Le scuole scrivono alle famiglie. I dirigenti: "Strabismo della politica". A rischio abbandono 34mila studenti delle superiori Lezioni di incompetenza., attese, promesse, litigi e alla fine mesi buttati via sulla pelle dei ragazzini. Se la scuola misura il livello di una civiltà non siamo messi bene. E sì, all'inizio dell'epidemia poteva esserci l'attenuante generica dell'impensabilità, ma a distanza di quasi un anno da quel 21 febbraio in cui l'Italia si trovò sulla trincea del Covid, ormai l'improvviso è diventato improvvisazione. Tanto è stato promesso, a primvera, in estate, in autunno, poco è stato fatto. Più trasporti, ingressi scaglionati, tamponi a pioggia per docenti e studenti. E alla fine siamo qui, alla fine delle feste di Natale, con poche ...