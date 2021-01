“Gli omosessuali sono malati” | polemiche per il libro oscurantista adottato da un’università cattolica

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’tà? Una “malattia da trattare”. Una fraseche non viene da un volume del Medioevo, ma dal manuale di bioetica di Elio Sgreccia. Il testo, come racconta Repubblica, è valido per l’insegnamento di Filosofia della vita e bioetica tenuto dalla docente Claudia Navarini all’interno della facoltà di Psicologia dell’Università Europea di Roma. Secondo il cardinale e professore Sgreccia (deceduto nel 2019), l’tà “si può configurare ad un certo stadio di esercizio più come una malattia da trattare, che come un vizio deliberato”. Protesta l’Arcigay, che ricorda come “a più di 30 anni dalla decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di cancellare l’tà dall’elenco delle malattie mentali – afferma il presidente del circolo romano Francesco Angeli – ancora oggi vengano adottati ...