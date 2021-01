Elettra Lamborghini | dopo le nozze con Afrojack arriva il reality sulla sua vita

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), uno dei personaggi più amati e discussi del momento, apre le porte della suaprivata e lo fa in grande stile, come solo lei sa fare. Dal 6 gennaio è disponibile su Discovery + il primo episodio del docu-e il resto scompare in cui la cantante e influencer, fresca sposa del suo amato, si racconta senza filtri. Un bell’esordio per la nuova piattaforma streaming di Discovery Italia che pubblicherà un totale di 10 episodi di mezz’ora ciascunovulcanica erede della storica casa automobilistica italiana. Nel docu-, a cura di Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello e prodotto da Roma Press,si mette completamente a nudo per i suoi fan, ...