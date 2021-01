Droga party della Befana sventato in carcere: detenuto rientra con 17 ovuli nell'intestino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ rientrato in carcere con 17 ovuli di cocaina nell’intestino, dopo un permesso, ma un ovulo si è aperto e il detenuto ora rischia la vita nella terapia intensiva di un ospedale napoletano: è successo ieri, nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino). A darne notizia sono Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, segretari dell’Osapp. “La Polizia Penitenziaria, - commentano i sindacalisti - insieme con il ritrovamento dei 100 grammi di hashish ieri nel carcere di Avellino, ha sventato una sorta di ‘Droga party della Befana’, dimostrando, ancora una volta, elevate capacità professionali, malgrado le forti criticità e difficoltà operative”. I due sindacalisti, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’to incon 17di cocaina, dopo un permesso, ma un ovulo si è aperto e ilora rischia la vitaa terapia intensiva di un ospedale napoletano: è successo ieri, neldi Bellizzi Irpino (Avellino). A darne notizia sono Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, segretari dell’Osapp. “La Polizia Penitenziaria, - commentano i sindacalisti - insieme con il ritrovamento dei 100 grammi di hashish ieri neldi Avellino, hauna sorta di ‘’, dimostrando, ancora una volta, elevate capacità professionali, malgrado le forti criticità e difficoltà operative”. I due sindacalisti, ...

