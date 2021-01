Dr. Dre ricoverato: “Sospetto aneurisma” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dr. Dre è ricoverato in ospedale per un possibile aneurisma cerebrale. È lui stesso a cercare di rassicurare i fan sui social, scrivendo di essere seguito da un ottimo staff e di contare di uscire presto. Andre Young ha 55 anni ed è uno dei più importanti rapper e produttori del mondo. Non solo ha scoperto Eminem e Snoop Dogs ma è anche il fondatore della Beats Electronics. È una figura chiave del Golden age hip hop che, almeno per la West Coast, si può dire conclusa dopo il suo primo album solista, The Chronic. “Sto andando alla grande”, ha scritto il rapper ricoverato al Cedar-Sinai medical center di Los Angeles. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dr. Dre èin ospedale per un possibilecerebrale. È lui stesso a cercare di rassicurare i fan sui social, scrivendo di essere seguito da un ottimo staff e di contare di uscire presto. Andre Young ha 55 anni ed è uno dei più importanti rapper e produttori del mondo. Non solo ha scoperto Eminem e Snoop Dogs ma è anche il fondatore della Beats Electronics. È una figura chiave del Golden age hip hop che, almeno per la West Coast, si può dire conclusa dopo il suo primo album solista, The Chronic. “Sto andando alla grande”, ha scritto il rapperal Cedar-Sinai medical center di Los Angeles. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Dr. Dre ricoverato: “Sospetto aneurisma” - Newsic1 : DR. DRE ricoverato in ospedale per un sospetto aneurisma. Sui social: back home soon - StraNotizie : Dr. Dre ricoverato in terapia intensiva per un aneurisma cerebrale - occhio_notizie : Sui social ha rassicurato i suoi fan - gionatarusso : RT @fanpage: Dr. Dre ricoverato in ospedale #6gennaio -