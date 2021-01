Dr Dre ricoverato per sospetto aneurisma | le condizioni del rapper

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilamericano Dr. Dre è statoin ospedale per uncerebrale: ledell’uomo Il notoe produttore musicale Dr. Dre è statoieri in ospedale a causa di uncerebrale. Le ultime trapelate dagli Usa parlando distabili. Lo stesso calciatore, dopo poche ore dal L'articolo proviene da Inews.it.

RaiNews : Dr. Dre, 55 anni, è considerato tra le figure più influenti dell'hip hop. Ha prodotto Snoop Dogg ed Eminem, ha vint… - MediasetTgcom24 : Usa, il rapper Dr. Dre ricoverato per sospetto aneurisma #drdre - infoitcultura : Dr. Dre ricoverato per un sospetto aneurisma. Il rapper rassicura i fan: «Sto andando alla grande» - repubblica : RT @RepSpettacoli: Dr. Dre colpito da aneurisma cerebrale, è ricoverato: 'Ma sto bene' [aggiornamento delle 15:37] - RepSpettacoli : Dr. Dre colpito da aneurisma cerebrale, è ricoverato: 'Ma sto bene' [aggiornamento delle 15:37] -

Ultime Notizie dalla rete : Dre ricoverato

LOS ANGELES, 06 GEN - Il rapper e produttore musicale Dr. Dre è stato ricoverato in ospedale per un possibile aneurisma cerebrale. Le sue condizioni sarebbero stabili. A poche ore dal ricovero, il mus ...Dal 5 gennaio la stampa internazionale sta pubblicando notizie che parlano di una corsa di Dr. Dre in ospedale. Il ...