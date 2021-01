De Sanctis, incidente a Roma: ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Roma, ha rimediato un grave incidente stradale nella notte, l’ex portiere è ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. Intorno alla mezzanotte l’auto su cui viaggiava in via Cristoforo Colombo si è ribaltata, i primi controlli sono stati svolti alla clinica Villa Stuart, poi si è deciso di trasportarlo all’ospedale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De, direttore sportivo della, ha rimediato un gravestradale nella notte, l’ex portiere èal Gemelli in. Intorno alla mezzanotte l’auto su cui viaggiava in via Cristoforo Colombo si è ribaltata, i primi controlli sono stati svolti alla clinica Villa Stuart, poi si è deciso di trasportarlo all’ospedale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - repubblica : Roma, incidente stradale per De Sanctis: operato, è in condizioni serie al Gemelli - codeghino10 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport #SerieA #Rom… - Sicilianodoc7 : RT @socios: I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale. Fo… -