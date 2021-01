Dalla coop all'azienda: Difarco ha assunto tutti i 64 lavoratori (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Notizia positiva sul fronte occupazione: un'azienda che opera ad Arzago d'Adda, affacciandosi sulla strada Rivoltana, la Difarco del Cd Group, ha provveduto all'assunzione diretta di tutti i 64 ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Notizia positiva sul fronte occupazione: un'che opera ad Arzago d'Adda, affacciandosi sulla strada Rivoltana, ladel Cd Group, ha provveduto all'assunzione diretta dii 64 ...

strescino : RT @ideadestra_: Il crepuscolo della #sinistra. Si ricordano di boicottare #lamolisana durante una guerra con 700 morti al giorno per colpa… - gscapini66 : RT @ideadestra_: Il crepuscolo della #sinistra. Si ricordano di boicottare #lamolisana durante una guerra con 700 morti al giorno per colpa… - SteveTheRat : RT @ideadestra_: Il crepuscolo della #sinistra. Si ricordano di boicottare #lamolisana durante una guerra con 700 morti al giorno per colpa… - WillyFilippo : RT @ideadestra_: Il crepuscolo della #sinistra. Si ricordano di boicottare #lamolisana durante una guerra con 700 morti al giorno per colpa… - Raffael74738563 : RT @ideadestra_: Il crepuscolo della #sinistra. Si ricordano di boicottare #lamolisana durante una guerra con 700 morti al giorno per colpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla coop Dalla coop all’azienda Difarco ha assunto tutti i 64 lavoratori IL GIORNO Dalla coop all’azienda Difarco ha assunto tutti i 64 lavoratori

Notizia positiva sul fronte occupazione: un’azienda che opera ad Arzago d’Adda, affacciandosi sulla strada Rivoltana, la Difarco del Cd Group, ha provveduto all’assunzione diretta di tutti i 64 lavora ...

Coperte e alimenti per la Croazia

Il Radio Club Copparese aderisce all’iniziativa in aiuto alla popolazione croata, colpita dal terremoto. I volontari dell’associazione, in collaborazione con il Comune di Copparo, hanno organizzato la ...

Notizia positiva sul fronte occupazione: un’azienda che opera ad Arzago d’Adda, affacciandosi sulla strada Rivoltana, la Difarco del Cd Group, ha provveduto all’assunzione diretta di tutti i 64 lavora ...Il Radio Club Copparese aderisce all’iniziativa in aiuto alla popolazione croata, colpita dal terremoto. I volontari dell’associazione, in collaborazione con il Comune di Copparo, hanno organizzato la ...