Da chi l' abbiamo saputo Il preside svela la vergogna di Conte e Azzolina | in che mani siamo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) "La data l'saputa dai giornali". Giovanni Cogliandro, 45ennedel liceo Plauto di Roma, fotografa in una frase il caos del governo sulla scuola, che non riaprirà più il 7, come previsto da settimane, ma l'11. E tutto deciso a 2 giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza. "Prima ci organizziamo per il 75%, poi per il 50 - spiega il dirigente scolastico al Corriere della Sera -. Tre ingressi, no, anzi due, per scaglionare. Ore di 60, o di 50 , o di 45 minuti? C'è da esaurirsi, questo è certo". La decisione è arrivata al termine di un infuocato consiglio dei ministri, lunedì notte, con il Pd che chiedeva addirittura il rinvio al 18 gennaio. E molti governatori hanno già annunciato che le lezioni in presenza non ricominceranno nemmeno l'11 gennaio, perché la curva dei contagi non è ancora sotto controllo. "Nessuno era abituato ...