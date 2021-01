Crotone-Roma 1-3 | Mayoral trascina i giallorossi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), 6 gennaio 2021- Edin Dzeko è assente? Niente paura, ci pensa Borja: è proprio lo spagnolo are lanel 3-1 inflitto al, la terza vittoria consecutiva in ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - OfficialASRoma : ?? La gallery di #CrotoneRoma 1-3 ?? - SfoglioSport : Calcio:Serie A, Fonseca 'giocata una bellissima partita [SFOGLIOSPORT] «Penso che abbiamo fatto una gara molto seri… - Footballnetal : #SerieA ???? Résultats 16e Journée -Crotone 1-3 AS Roma -Atalanta 3-0 Parme -Bologne 2-2 Udinese -Lazio 2-1 Fiorent… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Roma

Sky Sport

Tutto facile per i giallorossi che domenica all'Olimpico potrebbero agganciare l'Inter al secondo posto in classifica. Di Golemic il gol dei calabresi ultimi in classifica ...Crotone, 6 gennaio 2021- Edin Dzeko è assente? Niente paura, ci pensa Borja Mayoral: è proprio lo spagnolo a trascinare la Roma nel 3-1 inflitto al Crotone, la terza vittoria consecutiva in campionato ...