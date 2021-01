Ciclocross, Fabio Aru può partecipare ai Mondiali! I possibili convocati dell’Italia: 5 maglie da assegnare (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra poco più di tre settimane andranno in scena i Mondiali di Ciclocross. La gara elite maschile è in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio), su un tracciato come sempre molto esigente e caratterizzato da difficoltà da non sottovalutare. I grandi favoriti della vigilia sono ovviamente le due grandi stelle di questa specialità, ovvero l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert: l’eterna sfida tra i due colossi dura da diverse stagioni (anche su strada) e vivrà un nuovo atto in occasione di questa rassegna iridata, dopo sarà forse l’orange vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre partirà favorito nei confronti del fiammingo capace di imporsi alla Milano-Sanremo 2020. L’Italia si presenterà all’appuntamento senza particolari ambizioni in termini di risultati, i nostri migliori esponenti appaiono lontani dal livello dei fuoriclasse che si daranno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra poco più di tre settimane andranno in scena i Mondiali di. La gara elite maschile è in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio), su un tracciato come sempre molto esigente e caratterizzato da difficoltà da non sottovalutare. I grandi favoriti della vigilia sono ovviamente le due grandi stelle di questa specialità, ovvero l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert: l’eterna sfida tra i due colossi dura da diverse stagioni (anche su strada) e vivrà un nuovo atto in occasione di questa rassegna iridata, dopo sarà forse l’orange vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre partirà favorito nei confronti del fiammingo capace di imporsi alla Milano-Sanremo 2020. L’Italia si presenterà all’appuntamento senza particolari ambizioni in termini di risultati, i nostri migliori esponenti appaiono lontani dal livello dei fuoriclasse che si daranno ...

