Anziana muore per emorragia cerebrale in Rsa dopo vaccino. «Per ora nessun nesso» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’Anziana 89enne è stata colta da una emorragia cerebrale e da rash cutaneo. L’agenzia ligure per la Sanità: «Avviate indagini autoptiche» Leggi su corriere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’89enne è stata colta da unae da rash cutaneo. L’agenzia ligure per la Sanità: «Avviate indagini autoptiche»

Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - LHoesle : RT @Corriere: Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al... - Cesare_Baronio : RT @Corriere: Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - JimyML : RT @Corriere: Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - vale_ria_ : RT @Corriere: Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso -