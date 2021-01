Antonella Elia contro Samantha De Grenet: il web vuole l’opinionista fuori dal Gf Vip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il grande Fratello Vip di quest’anno, sarà sicuramente un edizione che verrà ricordata, sia per la sua durata, ricordiamo infatti che il Gf Vip si concluderà a febbraio, sia per le numerose squalifiche, scontri e polemiche avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia. A tal proposito, non poteva mancare l’effetto sorpresa dell’ultima puntata andata in onda lunedì sera, che non si è di certo risparmiata, come ormai di consueto. Protagoniste di un’accesso scontro andato in onda, l’attrice televisiva nonché opinionista di quest’anno, Antonella Elia e la showgirl Samantha De Grenet. Le due sarebbero state al centro dell’attenzione a causa di un acceso e forte dibattito, nel quale sarebbero scappate parole poco carine, soprattutto da parte di Antonella ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il grande Fratello Vip di quest’anno, sarà sicuramente un edizione che verrà ricordata, sia per la sua durata, ricordiamo infatti che il Gf Vip si concluderà a febbraio, sia per le numerose squalifiche, scontri e polemiche avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia. A tal proposito, non poteva mancare l’effetto sorpresa dell’ultima puntata andata in onda lunedì sera, che non si è di certo risparmiata, come ormai di consueto. Protagoniste di un’accesso sandato in onda, l’attrice televisiva nonché opinionista di quest’anno,e la showgirlDe. Le due sarebbero state al centro dell’attenzione a causa di un acceso e forte dibattito, nel quale sarebbero scappate parole poco carine, soprattutto da parte di...

SimoJeanP : @TApple1974 Ma poi allora scusa...la Gregoraci? Matilde brandi? Stefania? Pamela prati ? Valeria marini? Antonella… - martasara_ : RT @fridayiminI0ve: Tommaso che è cresciuto a pane e politically correct dei social tanto che arriva a riprendere Antonella Elia per la bat… - xoxosimonaq : RT @fridayiminI0ve: Tommaso che è cresciuto a pane e politically correct dei social tanto che arriva a riprendere Antonella Elia per la bat… - bia52573414 : RT @fridayiminI0ve: Tommaso che è cresciuto a pane e politically correct dei social tanto che arriva a riprendere Antonella Elia per la bat… - abbracciamiora_ : RT @fridayiminI0ve: Tommaso che è cresciuto a pane e politically correct dei social tanto che arriva a riprendere Antonella Elia per la bat… -