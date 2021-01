Troppo costoso? No, l’idrogeno serve a non sprecare energia rinnovabile (di A. Consoli) (Di martedì 5 gennaio 2021) (di Angelo Consoli, fondatore del CETRI - Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale) In seguito alla decisione della Commissione Europea di lanciare una nuova strategia europea per l’idrogeno si stanno moltiplicando i commenti più disparati e contrastanti sull’idrogeno e sulle prospettive economiche e di mercato che apre. Vale la pena riassumere alcune critiche per misurarne la consistenza. Richiede troppa elettricità rinnovabile? Secondo alcuni commenti, l’idrogeno non può rappresentare una valida alternativa all’attuale sistema di trasporto basato sugli idrocarburi perché richiederebbe quantità eccessive di energia rinnovabile per essere prodotto. Si cita ad esempio il fatto che per fornire idrogeno per la mobilità bisognerebbe costruire nuovi parchi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) (di Angelo, fondatore del CETRI - Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale) In seguito alla decisione della Commissione Europea di lanciare una nuova strategia europea persi stanno moltiplicando i commenti più disparati e contrastanti sule sulle prospettive economiche e di mercato che apre. Vale la pena riassumere alcune critiche per misurarne la consistenza. Richiede troppa elettricità? Secondo alcuni commenti,non può rappresentare una valida alternativa all’attuale sistema di trasporto basato sugli idrocarburi perché richiederebbe quantità eccessive diper essere prodotto. Si cita ad esempio il fatto che per fornire idrogeno per la mobilità bisognerebbe costruire nuovi parchi ...

HuffPostItalia : Troppo costoso? No, l’idrogeno serve a non sprecare energia rinnovabile (di A. Consoli) - AngekoC : Oramai si commentano da solo i #dpcm. Il giorno prima può fare assembramenti il giorno dopo taci e stai a casa.… - ildpaa : @TurboMilan1899 @mckenniesmo @brigno1899 Troppo costoso - harryisgoldxn : un messaggio a quelle sei persone ed il loro merch troppo costoso che mannaggia a me e quel giorno in cui mi sono d… -