Star su Disney+ dal 23 febbraio, i primi titoli disponibili sulla piattaforma (Di martedì 5 gennaio 2021) Il panorama dello streaming si fa sempre più affollato. Dopo il 6 gennaio, data di debutto di Discovery+ in Italia, è il 23 febbraio il giorno da cerchiare in agenda. L’evento è l’arrivo di Star su Disney+, con un catalogo complementare rispetto ai contenuti family-friendly già presenti sulla piattaforma. Un po’ come Hulu negli Stati Uniti, Star accoglierà le produzioni d’intrattenimento per adulti che non troverebbero spazio tra la programmazione destinata ai più piccoli, e arricchirà un’offerta di streaming che può già contare sui giganti Marvel, National Geographic, Star Wars e Pixar. I canali social ufficiali promettono che l’arrivo di Star su Disney+ porterà molte + serie, molti + film, molte + produzioni originali, molte + ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Il panorama dello streaming si fa sempre più affollato. Dopo il 6 gennaio, data di debutto di Discovery+ in Italia, è il 23il giorno da cerchiare in agenda. L’evento è l’arrivo disu, con un catalogo complementare rispetto ai contenuti family-friendly già presenti. Un po’ come Hulu negli Stati Uniti,accoglierà le produzioni d’intrattenimento per adulti che non troverebbero spazio tra la programmazione destinata ai più piccoli, e arricchirà un’offerta di streaming che può già contare sui giganti Marvel, National Geographic,Wars e Pixar. I canali social ufficiali promettono che l’arrivo disuporterà molte + serie, molti + film, molte + produzioni originali, molte + ...

DisneyPlusIT : Vi presentiamo Star, un Nuovo Universo di contenuti sta per arrivare su Disney+ ?? Molte + Serie, Molti + Film, Molt… - Teleblogmag : Primi dettagli sul catalogo italiano di Star - fedeiago : RT @DisneyPlusIT: Vi presentiamo Star, un Nuovo Universo di contenuti sta per arrivare su Disney+ ?? Molte + Serie, Molti + Film, Molte + Pr… - mgotta003 : @Podino1 @DisneyPlusIT Al disney investor day hanno detto che praticamente fino a che non scade l'abbonamento annua… - solospettacolo : Da Big Sky a 24, Disney+ svela primi titoli di Star -