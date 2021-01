Scuole Superiori Aperte L’11 Gennaio, Giro Attacca Azzolina: ha Fallito su Tutta La Linea (Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova data di riapertura delle Scuole Superiori è L’11 Gennaio. La data è stata posticipata per raggiungere un accordo tra M5S e IV, che volevano il rientro in classe il 7 Gennaio, e Pd, propenso alla riapertura dopo il 15. La decisione del Governo ha sollevato molte critiche. Francesco Giro, senatore di Forza Italia, Leggi su youreduaction (Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova data di riapertura delle. La data è stata posticipata per raggiungere un accordo tra M5S e IV, che volevano il rientro in classe il 7, e Pd, propenso alla riapertura dopo il 15. La decisione del Governo ha sollevato molte critiche. Francesco, senatore di Forza Italia,

