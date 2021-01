Qualificazioni Atp Antalya 2021 | match di Vavassori e Pellegrino rinviati a mercoledì per pioggia

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il maltempo non dà tregua alla Turchia e così idi Andreae Andrea, rispettivamente contro Ortega-Olmedo e Aksu, sono statialla mattinata di6 gennaio per via dellabattente che si è scagliata sulledel torneo Atp di. Le partite erano inizialmente in programma nella mattinata di martedì, ma per via dell’impraticabilità del campo sono state rinviate prima di alcune ore, poi direttamente all’indomani. SportFace.