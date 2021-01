Ponte Morandi | la Procura accusa Autostrade | Spea e ispettori del Ministero di omissione di atti di ufficio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’inchiesta sul crollo delprocede spedita. Oggi la notizia è quella di una nuovaa carico dei manager diper l’Italia e delle società da essa controllate, ma anche del, quella did’d’. L’ipotesi di reato scaturisce dalla perizia degli esperti del gip sul crollo. Perizia che ha sottolineato che il crollo non sarebbe avvenuto con un’adeguata manutenzione. Così, spiega Il Secolo XIX, ladi Genova ha deciso di contestare a tutti e 71 gli indagati anche l’didid’. “Questo anche alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione che ha stabilito come chi operi per ...