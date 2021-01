Paolo Conticini festeggia Christian De Sica: “Fiero di essere tuo amico” (Di martedì 5 gennaio 2021) Paolo Conticini festeggia Christian De Sica, l’attore toscano ha dedicato al suo amico un post bellissimo per i suoi 70 anni che compie proprio oggi. foto facebookOggi il grande attore romano festeggia i suoi primi 70 anni e lo fa con il grande successo e affetto di tutto il suo pubblico e degli amici che gli sono vicini da sempre, cinquant’anni passati sul palcoscenico con all’attivo tantissimi film. A rendergli un grande omaggio è stato uno dei suoi più grandi amici con cui ha lavorato tantissime volte in fiction di successo e al cinema e che ha da poco concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto. “Fiero di essere tuo amico” scrive il pisano su Instagram ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021)De, l’attore toscano ha dedicato al suoun post bellissimo per i suoi 70 anni che compie proprio oggi. foto facebookOggi il grande attore romanoi suoi primi 70 anni e lo fa con il grande successo e affetto di tutto il suo pubblico e degli amici che gli sono vicini da sempre, cinquant’anni passati sul palcoscenico con all’attivo tantissimi film. A rendergli un grande omaggio è stato uno dei suoi più grandi amici con cui ha lavorato tantissime volte in fiction di successo e al cinema e che ha da poco concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto. “dituo” scrive il pisano su Instagram ...

