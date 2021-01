Operaio muore schiacciato da muletto ad Eboli. (Di martedì 5 gennaio 2021) Un'ambulanza durante la presentazione della tensostruttura di pre-triage all'ospedale Lazzaro Spallanzani per l'emergenza Coronavirus, Roma, 25 febbraio 2020. ANSA/ANGELO CARCONI Un Operaio è morto ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 5 gennaio 2021) Un'ambulanza durante la presentazione della tensostruttura di pre-triage all'ospedale Lazzaro Spallanzani per l'emergenza Coronavirus, Roma, 25 febbraio 2020. ANSA/ANGELO CARCONI Unè morto ...

GazzettaSalerno : Operaio muore schiacciato da muletto ad Eboli. - pattygrasso : RT @mattinodinapoli: Eboli, operaio muore schiacciato da un muletto in impresa ortofrutticola - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Eboli, operaio muore schiacciato da un muletto in impresa ortofrutticola - Silvia240907 : RT @mattinodinapoli: Eboli, operaio muore schiacciato da un muletto in impresa ortofrutticola - angeloSica1965 : Guarda ?@Confindustria? come muore un operaio #Eboli operaio muore schiacciato da un muletto in impresa ortofruttic… -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio muore Muore operaio nel Salernitano - Campania Agenzia ANSA Dramma nel Salernitano: operaio muore schiacciato da un “muletto”

Questa notte, ad Eboli, in provincia di Salerno, un operaio è morto schiacciato da un “muletto”, in un’impresa di ortofrutta, l’ “Alma Seges”. Secondo le notizie riportate dall’Ansa, l’uomo, di 43 ...

Tragedia a Eboli, operaio muore schiacchiato da un muletto

Tragedia a Eboli, dove questa notte un operaio è morto schiacciato da un "muletto" in un' impresa di ortofrutta, l' "Alma Seges" ...

Questa notte, ad Eboli, in provincia di Salerno, un operaio è morto schiacciato da un “muletto”, in un’impresa di ortofrutta, l’ “Alma Seges”. Secondo le notizie riportate dall’Ansa, l’uomo, di 43 ...Tragedia a Eboli, dove questa notte un operaio è morto schiacciato da un "muletto" in un' impresa di ortofrutta, l' "Alma Seges" ...