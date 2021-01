Norme anti-covid violate per salutare l’arrivo del Milan: identificato e multato l’organizzatore (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il comandante del Corpo di polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, a seguito dell’incarico ricevuto dal sindaco della Città, Clemente Mastella, circa il “comportamento non edificante e da censurare da parte di diversi tifosi del Milan” tenuto nei pressi dell’Hotel “Molino” tre giorni fa, e dopo l’attività investigativa svolta dal tenente Francesco Del Gaudio, rende noto che in tarda mattinata si è provveduto a notificare a carico di B.D., di anni 49, verbale di violazione alle Norme anti–covid19 che comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 400,00 a € 1.000,00. L’interessato potrà pagare, entro 5 giorni da oggi, la somma in misura ridotta pari a € 280,00, mentre dal 6° al 60° giorno dovrà corrispondere € 400,00. In caso di mancato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il comandante del Corpo di polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, a seguito dell’incarico ricevuto dal sindaco della Città, Clemente Mastella, circa il “comportamento non edificante e da censurare da parte di diversi tifosi del” tenuto nei pressi dell’Hotel “Molino” tre giorni fa, e dopo l’attività investigativa svolta dal tenente Francesco Del Gaudio, rende noto che in tarda mattinata si è provveduto a notificare a carico di B.D., di anni 49, verbale di violazione alle19 che comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 400,00 a € 1.000,00. L’interessato potrà pagare, entro 5 giorni da oggi, la somma in misura ridotta pari a € 280,00, mentre dal 6° al 60° giorno dovrà corrispondere € 400,00. In caso di mancato ...

albychair : RT @StinaVik: ++A TESTA ALTA++ Destinati oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma per la manutenzione del patrimonio scolasti… - StellaGigia : RT @StinaVik: ++A TESTA ALTA++ Destinati oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma per la manutenzione del patrimonio scolasti… - RossiniTazio : RT @StinaVik: ++A TESTA ALTA++ Destinati oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma per la manutenzione del patrimonio scolasti… - StinaVik : ++A TESTA ALTA++ Destinati oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma per la manutenzione del patrimoni… - LuigiF97101292 : RT @HuffPostItalia: Stop agli spostamenti tra regioni, weekend arancione: le norme della nuova stretta anti-Covid -