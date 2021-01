Neve e blackout, il soccorso alpino consegna una radio portatile al Casone (Di martedì 5 gennaio 2021) In considerazione dell'attuale situazione, che vede la mancanza di corrente elettrica e della copertura telefonica sia fissa che mobile, la stazione di Lucca ha consegnato all'Hotel il Casone, punto ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 5 gennaio 2021) In considerazione dell'attuale situazione, che vede la mancanza di corrente elettrica e della copertura telefonica sia fissa che mobile, la stazione di Lucca hato all'Hotel il, punto ...

FBusbani : RT @Beppeley: #Blackout nelle #VallidiLanzo. È il #Piemonte, bellezza! (una garanzia di tanta #neve di qualità). E se non fosse per la… - CorazzaEfisia : RT @Beppeley: #Blackout nelle #VallidiLanzo. È il #Piemonte, bellezza! (una garanzia di tanta #neve di qualità). E se non fosse per la… - sulsitodisimone : RT @Beppeley: #Blackout nelle #VallidiLanzo. È il #Piemonte, bellezza! (una garanzia di tanta #neve di qualità). E se non fosse per la… - serpilloc : RT @Beppeley: #Blackout nelle #VallidiLanzo. È il #Piemonte, bellezza! (una garanzia di tanta #neve di qualità). E se non fosse per la… - Beppeley : #Blackout nelle #VallidiLanzo. È il #Piemonte, bellezza! (una garanzia di tanta #neve di qualità). E se non fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve blackout Neve Toscana, due metri all'Abetone. Black out e disagi, emergenza in Appennino LA NAZIONE Campo Staffi isolata dalla neve. Abitanti evacuati con mezzi spazzaneve e elicottero

A Campo Staffi, località turistica montana in Ciociaria l'accumulo nevoso ha raggiunto i 2 metri, bloccando nelle abitazioni 17 persone ...

Blackout in Garfagnana, ultimi disagi in fase di risoluzione

Un avvio di 2021 con l’emergenza neve per la Garfagnana. Come aggiorna aggiorna il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, dopo il blackout elettrico è tornata la normalità per tutte le ...

