Napoli-Spezia, i convocati di Vincenzo Italiano: torna Terzi, prima chiamata per Saponara (Di martedì 5 gennaio 2021) Nel giorno dell'Epifania lo Spezia tornerà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per affrontare gli azzurri di Gennaro Gattuso nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero Vincenzo Italiano, in vista di questa complicata gara, ha diramato la lista dei convocati in cui figura il neo-acquisto Riccardo Saponara; rientrano anche Terzi e Dell'Orco. Ecco l'elenco completo: Portieri: 12 Krapikas, 77 Rafael, 94 Provedel; Difensori: 3 Ramos, 5 Marchizza, 19 Terzi, 21 Ferrer, 28 Erlic, 34 Ismajli, 39 Dell'Orco, 69 Vignali; Centrocampisti: 10 Agoume, 23 Saponara, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola, 88 Leo Sena; Attaccanti: 11 Gyasi, 17 Farias, 18 Nzola, 80 Agudelo, 91 Piccoli.

