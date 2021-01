Muore di Covid a 35 anni la “maestra degli abbracci”: “La sua vocazione era diffondere gentilezza” (Di martedì 5 gennaio 2021) Muore di Covid a 35 anni la “maestra degli abbracci”. Zelene Blancas, 35 anni, insegnava a El Paso (Texas) e nel 2018 era stata soprannominata la “maestra degli abbracci” per un video diventato virale che mostrava i suoi studenti sorridenti che si abbracciavano. Risultata positiva al Covid-19 a ottobre, è morta dopo due mesi in ospedale: “La sua vocazione era quella di diffondere gentilezza. Incarnava la gentilezza e faceva sentire gli altri speciali”. Zelene Blancas, una insegnante di 35 anni diventata famosa nel 2018 per un video diventato virale dei suoi studenti che si ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 5 gennaio 2021)dia 35la “”. Zelene Blancas, 35, insegnava a El Paso (Texas) e nel 2018 era stata soprannominata la “” per un video diventato virale che mostrava i suoi studenti sorridenti che siavano. Risultata positiva al-19 a ottobre, è morta dopo due mesi in ospedale: “La suaera quella di. Incarnava lae faceva sentire gli altri speciali”. Zelene Blancas, una insegnante di 35diventata famosa nel 2018 per un video diventato virale dei suoi studenti che si ...

