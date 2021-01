Miles Davis e il quintetto perduto

goyotocho64 : RT @GerberArancio: Miles Davis & Sonny Rollins - Doxy - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: Un saggio di Bob Gluck sul quintetto 'perduto' di Miles Davis. E ancora: Smashing Pumpkins, Jane Birkin, Enrico Coniglio,… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Un saggio di Bob Gluck sul quintetto 'perduto' di Miles Davis. E ancora: Smashing Pumpkins, Jane Birkin, Enrico Coniglio,… - RRmpinero : RT @ilmanifesto: Un saggio di Bob Gluck sul quintetto 'perduto' di Miles Davis. E ancora: Smashing Pumpkins, Jane Birkin, Enrico Coniglio,… - AsiyaMiya : RT @GerberArancio: Miles Davis & Sonny Rollins - Doxy -

Ultime Notizie dalla rete : Miles Davis

Filodiritto

Questa Super Deluxe Edition di “Sign o’ the times” contiene, oltre alla versione rimasterizzata dell’album originale del 1987, quattro dischi di brani ...Antoine Pierre URBEX ELECTRIC: Suspended (Live at Flagey) album review by Mario Calvitti, published on January 4, 2021. Find thousands jazz reviews at All About Jazz!