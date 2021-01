Milan-Juve | Pirlo in due settimane si gioca tutto o quasi

Leggi su serieanews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Domani il match contro il, poi per ladianche Sassuolo, Inter e Napoli in Super Coppa: gennaio decisivo per il tecnico Il calendario ammette poche repliche, per tutti. Se pareggi, però, con il Crotone o perdi in casa contro una Fiorentina non trascendentale, allora le repliche sono ridotte in un spazio che va Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.