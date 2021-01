Lungomare | sversamento ‘marrone’ e mare nero VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Unoall’incrocio con via Velia ed un’ nell’area di Santa Teresa. Che influisca o meno il maltempo di queste settimane, qualcosa di anomalo sembra esserci neldella città.e foto non possono trasmettere il cattivo odore (a volte un tanfo) che insiste proprio laddove essi sono stati scattati. Sulla spiaggia poi, quella sostanza si è accumulata in una coltre la cui natura è, decisamente… poco chiara. Impressionante rileggere le (stesse) cronache di tre anni fa. Possibile che in ben tre anni nulla sia minimamente cambiato? Ma davvero è tutto normale? Fusandola – Il torrente, rinvigorito dalle piogge abbondanti, ha ripreso vigore. Con forza si è allora fatto largo nella sabbia che aveva ostruito il canale alla foce. Si è ...