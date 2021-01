Laura Torrisi ricoverata, ha subito un intervento: “Battaglia che combatto da anni!” (Di martedì 5 gennaio 2021) Laura Torrisi è stata sottoposta ad un delicato intervento ed è stata costretta a trascorrere il Capodanno in una clinica Non sono stati giorni facili quelli appena passati per Laura Torrisi. L’attrice, infatti, ha subito un delicato intervento e ha trascorso la notte di Capodanno in una clinica privata. Con un lungo post sui social, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 5 gennaio 2021)è stata sottoposta ad un delicatoed è stata costretta a trascorrere il Capodanno in una clinica Non sono stati giorni facili quelli appena passati per. L’attrice, infatti, haun delicatoe ha trascorso la notte di Capodanno in una clinica privata. Con un lungo post sui social, L'articolo Curiosauro.

