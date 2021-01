La Borsa di New York cambia idea sul delisting delle tre società TLC cinesi (Di martedì 5 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Con un’inaspettata retromarcia la Borsa di New York ha annunciato che non intende procedere con il delisting dei tre giganti cinesi delle telecomunicazioni presi di mira dall’amministrazione Trump per i legami con le forze armate della Cina. Il New York Stock Exchange aveva annunciato la scorsa settimana di voler rimuovere China Mobile, China Telecom e China Unicom dai suoi listini. La Borsa di New York non ha chiarito cosa le ha fatto cambiare idea e in una breve nota ha solo comunicato di aver preso la decisione “alla luce di ulteriori consultazioni con le autorità di regolamentazione competenti“. Il delisting sarebbe altrimenti avvenuto tra il 7 e l’11 gennaio, con gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Tele) – Con un’inaspettata retromarcia ladi Newha annunciato che non intende procedere con ildei tre gigantitelecomunicazioni presi di mira dall’amministrazione Trump per i legami con le forze armate della Cina. Il NewStock Exchange aveva annunciato la scorsa settimana di voler rimuovere China Mobile, China Telecom e China Unicom dai suoi listini. Ladi Newnon ha chiarito cosa le ha fattoree in una breve nota ha solo comunicato di aver preso la decisione “alla luce di ulteriori consultazioni con le autorità di regolamentazione competenti“. Ilsarebbe altrimenti avvenuto tra il 7 e l’11 gennaio, con gli ...

