La Bambina che non Voleva Cantare | Carolina Crescentini sarà Nada

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 gennaio 2021)Il pubblico televisivo l’ha conosciuta nelle vesti di Corinna Negri, attrice dalla grande autostima e dalle basse capacità artistiche. Ma dai tempi di Boris ne è passata di acqua sotto i ponti ed oggi, che nel frattempo è stata integerrimo pm ne I Bastardi di Pizzofalcone e direttrice di un carcere minorile in Mare Fuori, è pronta per un biopic, genere da sempre fiore all’occhiello della produzione Rai Fiction: interpreteràin un film tv previsto per la prossima primavera. La cantante di Gabbro, all’anagrafeMalanima, ha da poco festeggiato i primi cinquant’anni di carriera, avendo debuttato al Festival di Sanremo nel 1969 con uno dei suoi più simbolici successi, Ma che freddo fa. La Rai ha così deciso di ...