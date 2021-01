GF Vip 5, puntata 4-01-2021: entra la madre di Pierpaolo ed esce Giacomo Urtis, Elia scatenata (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunedì 4 gennaio 2021 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 incentrata per lo più sulla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che appaiono sempre più uniti, e sul confronto accesso tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, che per l’occasione è andata nella Casa (ovviamente separata da un vetro) per confrontarsi con la show-girl, che notoriamente non sopporta. Si è poi parlato della lite tra Stefania Orlando e Dayane Mello, nonché della distensione dei rapporti tra quest’ultima e Rosalinda Cannavò. Infine si è scoperto che Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip. La madre di Pierpaolo Pretelli “sgrida” il figlio A sorpresa, nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è entrata la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunedì 4 gennaiosu Canale 5 è andata in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 5 incta per lo più sulla coppia formata daPretelli e Giulia Salemi, che appaiono sempre più uniti, e sul confronto accesso tra Samantha De Grenet e Antonella, che per l’occasione è andata nella Casa (ovviamente separata da un vetro) per confrontarsi con la show-girl, che notoriamente non sopporta. Si è poi parlato della lite tra Stefania Orlando e Dayane Mello, nonché della distensione dei rapporti tra quest’ultima e Rosalinda Cannavò. Infine si è scoperto che Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip. LadiPretelli “sgrida” il figlio A sorpresa, nella Casa del Grande Fratello Vip 5 èta la ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Natalia Paragoni rifiuta l’invito in puntata e invia una diffida agli autori affinchè non si parli di lei:… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet in Lacrime dopo la Puntata per l'attacco di Antonella Elia - dennismantovan : Sono orgogliosissimo di essere stato tra quei 2.9 milioni che ieri hanno seguito la clamorosa puntata di… - Novella_2000 : La camicia indossata da Tommaso in puntata? Ecco di che marchio è #gfvip -