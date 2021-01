Genoa, Ballardini: «Credo nella serietà dei miei ragazzi» (Di martedì 5 gennaio 2021) Davide Ballardini ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Genoa Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Mapei Stadium contro il Sassuolo. SALVEZZA – «Servirà tutto. La squadra, le motivazioni, la fame quotidiana di cercare di essere sempre più bravi. Io Credo comunque nella serietà dei ragazzi che abbiamo, il fatto di sapere che bisogna essere squadre e le qualità che ci sono in questo gruppo mi portano a dire che il Genoa farà del suo meglio». SASSUOLO – «Il Sassuolo è una società molto seria e molto forte. Le scelte sui giocatori sono altrettanto importanti perché hanno in rosa giocatori di primissimo livello. Quindi meritano la posizione che in questo momento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Davideha parlato alla vigilia di Sassuolo-Davide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Mapei Stadium contro il Sassuolo. SALVEZZA – «Servirà tutto. La squadra, le motivazioni, la fame quotidiana di cercare di essere sempre più bravi. Iocomunquedeiche abbiamo, il fatto di sapere che bisogna essere squadre e le qualità che ci sono in questo gruppo mi portano a dire che ilfarà del suo meglio». SASSUOLO – «Il Sassuolo è una società molto seria e molto forte. Le scelte sui giocatori sono altrettanto importanti perché hanno in rosa giocatori di primissimo livello. Quindi meritano la posizione che in questo momento ...

HyboriaLeague : RT @GenoaCFC: ??? Su Genoa Channel è online il video con le parole di mister #Ballardini alla vigilia di #SassuoloGenoa. ?? Guardalo qui ??… - SSportNetwork : #SuperSportLive #tuttiAbordocampo #SerieA #Genoa #Ballardini in conferenza stampa: '#Sassuolo società seria e forte… - ldv_ldv : Leggo di un toto nomi per mettere qualcuno al posto di #Gallera. Meglio tardi che mai, dico io. Poi leggo il candid… - 1canalesport : Ballardini e Sassuolo: 'Società seria e squadra forte, il Genoa dovrà avere fame' - Max_883 : RT @il_legge: #calciomercato #genoa: può sbloccarsi l’arrivo di Denis #Vavro! #Preziosi ha chiesto sconto alla #Lazio sul prezzo per il ris… -