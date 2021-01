Filippa Lagerback | malattia imbarazzante | «Mi irrigidisce come un palo…»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Punti deboli ne abbiamo tutti. Nei mesi scorsi, padrona di casa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa”, ha parlato di un delicato problema di salute. In un’intervista concessa ad “Ok Salute e Benessere” la 47enne ha confidato di soffrire di mal di schiena, un fatto causato da una gamba leggermente più corta dell’altra. leggi anche l’articolo —> Rocco Papaleo: «Mi ha permesso di sviluppare uno sguardo diverso!» «Ho cominciato a sentire i dolori nella zona dorsale fin da ragazzina, quando mi dicevano che ero troppo alta per tenere una posizione corretta sul banco di scuola, e a causa della mia timidezza davvero immensa erase volessi rimpicciolirmi, rinchiudermi dentro me stessa per non farmi notare. E anche quando ho cominciato a fare la modella ed ero ...