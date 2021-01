Eder, pazza idea dell’Inter: è lui il vice Lukaku da regalare a Conte? (Di martedì 5 gennaio 2021) Sarà il mercato delle occasioni. Tutte le squadre devono vendere per poter comprare. Solo in poche circostanze si può fare un sacrificio, cogliendo l’occasione. Questa è anche la strategia dell’Inter. I nerazzurri, senza coppe europee e con l’obiettivo di vincere il campionato, devono fare i conti con un numero eccessivo di giocatori. Ciò, però, non blocca il calciomercato nerazzurro. Antonio Conte vuole un attaccante, un vice Lukaku all’altezza del compito. Dopo diverse piste sfumate all’ultimo (come quella di Giroud), ecco che rispunta una vecchia conoscenza di Conte e della stessa Inter. Si parla di Eder, ex nerazzurro e ed ex giocatore di Conte nella nazionale azzurra. Un attaccante che Conte conosce benissimo e che saprebbe bene come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Sarà il mercato delle occasioni. Tutte le squadre devono vendere per poter comprare. Solo in poche circostanze si può fare un sacrificio, cogliendo l’occasione. Questa è anche la strategia. I nerazzurri, senza coppe europee e con l’obiettivo di vincere il campionato, devono fare i conti con un numero eccessivo di giocatori. Ciò, però, non blocca il calciomercato nerazzurro. Antoniovuole un attaccante, unall’altezza del compito. Dopo diverse piste sfumate all’ultimo (come quella di Giroud), ecco che rispunta una vecchia conoscenza die della stessa Inter. Si parla di, ex nerazzurro e ed ex giocatore dinella nazionale azzurra. Un attaccante checonosce benissimo e che saprebbe bene come ...

SasageyoESM : RT @albo_interista: Sembra di vivere in un incubo. PAZZA IDEA Secondo Gianluca Di Marzio è una candidatura che l’Inter sta prendendo in co… - infoitsport : Sky – Inter, pazza idea per l’attacco: si pensa al ritorno di Eder. Contatti in corso per regalarlo a Conte - albo_interista : Sembra di vivere in un incubo. PAZZA IDEA Secondo Gianluca Di Marzio è una candidatura che l’Inter sta prendendo i… - anuzzo_official : ?? #Inter, pazza idea #Eder per l'attacco (Sky Sport) - fcin1908it : Sky - Inter, pazza idea per l'attacco: si pensa al ritorno di Eder. Contatti in corso per regalarlo a Conte -… -

Ultime Notizie dalla rete : Eder pazza Eder torna all'Inter?/ Calciomercato, pazza idea nerazzurra: e Pellé... Il Sussidiario.net Eder, pazza idea dell’Inter: è lui il vice Lukaku da regalare a Conte?

Sarà il mercato delle occasioni. Tutte le squadre devono vendere per poter comprare. Solo in poche circostanze si può fare un sacrificio, cogliendo l’occasione. Questa è anche la strategia dell’ Inter ...

Eder torna all’Inter?/ Calciomercato, pazza idea nerazzurra: e Pellé…

Eder torna all'Inter? Calciomercato, i nerazzurri hanno preso contatti con i suoi agenti: complice il salary cap introdotto in ...

Sarà il mercato delle occasioni. Tutte le squadre devono vendere per poter comprare. Solo in poche circostanze si può fare un sacrificio, cogliendo l’occasione. Questa è anche la strategia dell’ Inter ...Eder torna all'Inter? Calciomercato, i nerazzurri hanno preso contatti con i suoi agenti: complice il salary cap introdotto in ...