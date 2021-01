Dakar 2021, tutte le classifiche dopo la terza tappa: auto, moto, camion e quad (Di martedì 5 gennaio 2021) La Dakar 2021 entra sempre più nel vivo con una terza tappa estremamente spettacolare ed impegnativo che si è conclusa regalando diversi colpi di scena specialmente nelle categorie riservate a moto e auto. Adesso l’americano Skyler Howes si trova infatti clamorosamente al comando della generale davanti all’argentino Kevin Benavides e al francese Xavier De Soultrait, ma attenzione alla rimonta dell’australiano Toby Price, già 4° a meno di due minuti dalla vetta. Problemi di navigazione hanno costretto il campione in carica delle auto Carlos Sainz a perdere circa mezz’ora rispetto ai suoi due rivali principali, con il francese Stephane Peterhansel che può vantare al momento 5’09” di margine sul qatariota Nasser Al-Attiyah e oltre 25? sul connazionale transalpino Mathieu ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Laentra sempre più nel vivo con unaestremamente spettacolare ed impegnativo che si è conclusa regalando diversi colpi di scena specialmente nelle categorie riservate a. Adesso l’americano Skyler Howes si trova infatti clamorosamente al comando della generale davanti all’argentino Kevin Benavides e al francese Xavier De Soultrait, ma attenzione alla rimonta dell’australiano Toby Price, già 4° a meno di due minuti dalla vetta. Problemi di navigazione hanno costretto il campione in carica delleCarlos Sainz a perdere circa mezz’ora rispetto ai suoi due rivali principali, con il francese Stephane Peterhansel che può vantare al momento 5’09” di margine sul qatariota Nasser Al-Attiyah e oltre 25? sul connazionale transalpino Mathieu ...

