Crisi? Molto rumore per nulla. Anzi, per una poltrona alla Boschi (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen – Altro che Crisi di governo, Renzi punta a un ministero per la Boschi. La caduta del Conte bis minacciata da giorni dal leader di Italia Viva potrebbe risolversi in un rimpasto, con un Conte ter. E’ questa la vulgata degli scenaristi in attesa di una eventuale resa de conti in Aula. Redde rationem, minacciato da Conte per tenere a bada Renzi (giustamente terrorizzato dall’ipotesi voto anticipato), che potrebbe non arrivare mai. Perché alla fine – tanto per cambiare – è solo questione di poltrone. Altro che Crisi, si va verso il rimpasto (con la Boschi al posto della De Micheli) E’ già totonomi, a leggere i vari scenari sui giornaloni, a partire dal Corriere della Sera. La possibilità di una Crisi quindi finisce sullo sfondo. A meno che Renzi non voglia pure cambiare il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen – Altro chedi governo, Renzi punta a un ministero per la. La caduta del Conte bis minacciata da giorni dal leader di Italia Viva potrebbe risolversi in un rimpasto, con un Conte ter. E’ questa la vulgata degli scenaristi in attesa di una eventuale resa de conti in Aula. Redde rationem, minacciato da Conte per tenere a bada Renzi (giustamente terrorizzato dall’ipotesi voto anticipato), che potrebbe non arrivare mai. Perchéfine – tanto per cambiare – è solo questione di poltrone. Altro che, si va verso il rimpasto (con laal posto della De Micheli) E’ già totonomi, a leggere i vari scenari sui giornaloni, a partire dal Corriere della Sera. La possibilità di unaquindi finisce sullo sfondo. A meno che Renzi non voglia pure cambiare il ...

