Ben Affleck sta scrivendo la sceneggiatura del suo prossimo film

Ben Affleck è attualmente impegnato nella stesura della sceneggiatura del suo nuovo film dopo la fine del lavoro sul set di Deep Water. Ben Affleck sembra sia al lavoro sulla sceneggiatura del suo nuovo film dopo aver collaborato nuovamente con Zack Snyder in occasione delle riprese aggiuntive di Justice League che ha realizzato negli ultimi mesi. L'attore ha detto addio al ruolo di Batman proprio dopo il lungometraggio completato da Joss Whedon, tuttavia sarà ancora una volta Bruce Wayne in occasione di The Flash. In un articolo pubblicato da Us Weekly, una fonte vicina all'attore ha dichiarato: "Ben Affleck è stato ultimamente poco al centro dell'attenzione mediatica dopo esser ritornato a casa al termine dei nuovi ciak del film Deep Water che sono …

