Australian Open 2021, perché le qualificazioni si giocano a Dubai? (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo settimane di attesa e di discussioni, il tennis mondiale si è rimesso in moto. Il tempo dei primi tornei è arrivato: nel circuito maschile Antalya (Turchia) e Delray Beach (Stati Uniti) saranno teatro delle prime sfide, mentre Abu Dhabi sarà il luogo nel quale da oggi fino al 13 gennaio (considerando le qualificazioni) le ragazze assaporeranno il campo. Si sono menzionate le qualificazioni, ebbene il pensiero va agli Australian Open 2021. Come noto, le “quali” del primo Slam dell’anno non si disputeranno in territorio Australiano. Motivo? Tennis Australia, che ha deciso di posticipare l’inizio del torneo (tabellone principale) l’8 febbraio, vuol così porre un limite importante alle persone da far entrare nel Paese, ricordando che chi sarà a Melbourne dovrà sottoporsi a due ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo settimane di attesa e di discussioni, il tennis mondiale si è rimesso in moto. Il tempo dei primi tornei è arrivato: nel circuito maschile Antalya (Turchia) e Delray Beach (Stati Uniti) saranno teatro delle prime sfide, mentre Abu Dhabi sarà il luogo nel quale da oggi fino al 13 gennaio (considerando le) le ragazze assaporeranno il campo. Si sono menzionate le, ebbene il pensiero va agli. Come noto, le “quali” del primo Slam dell’anno non si disputeranno in territorioo. Motivo? Tennis Australia, che ha deciso di posticipare l’inizio del torneo (tabellone principale) l’8 febbraio, vuol così porre un limite importante alle persone da far entrare nel Paese, ricordando che chi sarà a Melbourne dovrà sottoporsi a due ...

Ubitennis : Australian Open, c'è un problema alberghi: niente quarantena al Westin Melbourne - Ilsuperbo89 : In questa appassionante soap australiana potevano mancare all'appello Tony Schiavello ed Andrew Bertocchi? Pare di… - ArmandoSoave85 : RT @TennisWorldit: Australian Open, nuovo problema legato all'albergo che ospiterà i giocatori - TennisWorldit : Australian Open, nuovo problema legato all'albergo che ospiterà i giocatori - AlessioSarnelli : Trovo ipocrita l'atteggiamento di chi condanna i politici per non avere alcuna preparazione nell'affrontare una pan… -