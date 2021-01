America’s Cup 2021 | cosa succede se due o tre imbarcazioni terminano il round robin a parità di vittorie? Il regolamento

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Mancano ormai meno di dieci giorni al via della Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà il Challenger ufficiale della 36maCup contro i detentori di Emirates Team New Zealand. Si comincia a gareggiare venerdì 15 gennaio con le prime due regate della fase a gironi, che vedrà protagonisti Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK. Il format della manifestazione prevede quattrocomplessivi da tre regate ciascuno che promuoveranno in finale il team con il punteggio più alto, mentre le altre due squadre dovranno disputare la semifinale al meglio delle sette prove. Ogni barca disputerà un totale di otto regate nella prima fase (quattro sfide a testa contro le altre due rivali), accumulando un punto in graduatoria per ciascuna vittoria ottenuta. ...