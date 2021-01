"Amen e awoman", la preghiera del deputato scatena una polemica. Ma lui: "Era un omaggio" (Di martedì 5 gennaio 2021) "Amen e awoman" , ignoranza o provocazione? Nessuno dei due, finalmente è arrivata la spiegazione dello stesso Cleaver, ed semplice forse ingenua: era un gioco di parole per celebrare una Camera con ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) "" , ignoranza o provocazione? Nessuno dei due, finalmente è arrivata la spiegazione dello stesso Cleaver, ed semplice forse ingenua: era un gioco di parole per celebrare una Camera con ...

Capezzone : Dopo #Amen and #Awoman, direi che abbiamo visto e sentito tutto sul politicamente corretto. Siamo all’autoparodia i… - Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut definitivo sul surreale caso #amenandawoman - FidanzaCarlo : I danni del #politicamentecorretto arrivano anche al #congresso degli #StatiUniti. I #Dem storpiano pure la parola… - Emanuel70123144 : RT @Dio: Vorrei dire al pastore del Missouri che Amen e Awoman non aiuta affatto le pari opportunità, perché così comprende solo uomini e d… - cantuale : Se uno è proprio scemo fino in fondo.....!!!! 'Il deputato Usa di 'Amen and Awoman' si spiega: 'Era un gioco di par… -