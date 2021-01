Amen e awoman | la formula ' inclusiva' di un deputato americano a fine preghiera è un epic fail

(Di martedì 5 gennaio 2021) L'imbarazzante gaffe scatena le polemiche su un femminile che non esiste E dire che a pronunciarla è stato un pastore protestante, elettotra le fila dei democratici, un uomo che ha fatto della religione una ragione di vita

Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut definitivo sul surreale caso #amenandawoman - Capezzone : Dopo #Amen and #Awoman, direi che abbiamo visto e sentito tutto sul politicamente corretto. Siamo all’autoparodia i… - FidanzaCarlo : I danni del #politicamentecorretto arrivano anche al #congresso degli #StatiUniti. I #Dem storpiano pure la parola… - manuel89601317 : @AscoltaRifletti @luigidimaio - DomeGian : RT @Don_Lazzara: Signore... avete sentito? Awoman... 'Don Camillo, don Camillo, abbassa il mitra...' Come vuoi tu Signore! 'Amen, Don Camil… -

Ultime Notizie dalla rete : Amen awoman

ha pensato bene di proporre una versione più accattivante della formula sacra (“amen and a woman”), scatenando l’ilarità generale. Questa sparata anglocentrica si inserisce ovviamente in un più ...Non si può condividere il gesto del deputato democratico statunitense Emanuel Cleaver, che, invitato a pronunciare la preghiera d'apertura alla seduta inaugurale del nuovo Congresso degli Stati Uniti, ...