Verona: il Milan vuole Zaccagni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mattia Zaccagni è il protagonista indiscusso della stagione dell’Hellas Verona. Se i veneti occupano l’ottavo posto in classifica, gran parte dei meriti sono del centrocampista italiano, autore di 4 gol e 2 assist in questa prima parte di stagione. Zaccagni: l’offerta del Milan Le prestazioni di Zaccagni hanno attirato l’attenzione di parecchi club. In particolare di Napoli e Milan, al momento le due società che hanno mostrato particolare interesse per il numero 20 veronese. La prima offerta però, secondo il Corriere dello Sport, è stata presentata dalla società rossonera. Il Milan avrebbe messo sul piatto 12 milioni e la possibilità di lasciare il centrocampista a Verona fino al termine della stagione corrente. I rossoneri sono in cerca di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mattiaè il protagonista indiscusso della stagione dell’Hellas. Se i veneti occupano l’ottavo posto in classifica, gran parte dei meriti sono del centrocampista italiano, autore di 4 gol e 2 assist in questa prima parte di stagione.: l’offerta delLe prestazioni dihanno attirato l’attenzione di parecchi club. In particolare di Napoli e, al momento le due società che hanno mostrato particolare interesse per il numero 20 veronese. La prima offerta però, secondo il Corriere dello Sport, è stata presentata dalla società rossonera. Ilavrebbe messo sul piatto 12 milioni e la possibilità di lasciare il centrocampista afino al termine della stagione corrente. I rossoneri sono in cerca di ...

