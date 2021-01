Venezia-Pisa 0-0 | Inizia il match! | Diretta | Tabellino | Precedenti | Curiosità

(Di lunedì 4 gennaio 2021)vale per la diciassettesima giornata del campionato cadetto. I lagunari vogliono reagire dopo un finale amaro di 2020, i toscani tentano di proseguire la scalata. Formazioni ufficiali–… L'articolo0-0ilproviene da Meteoweek.com.

Advertising

palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Venezia [0] x [0] Pisa Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 17ª Rodada 2 minuto(s) Stadio Pierluigi P… - D6Bass : RT @VeneziaFC_EN: FORZA VENEZIA ?????? 01’ | Venezia-Pisa | 0-0 Serie B — Giornata 17 #VenPis - VeneziaFC_EN : FORZA VENEZIA ?????? 01’ | Venezia-Pisa | 0-0 Serie B — Giornata 17 #VenPis - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Venezia-Pisa 0-0 in diretta su - GazzettinoL : Serie B 17a Giornata Cosenza-Empoli Ore 15 Venezia-Pisa Lecce-Monza Ore 16 Ascoli-Reggina Ore 17 Cremonese… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Pisa

Il bomber di Follonica, a un passo dal prolungamento del contratto, in avanti farà coppia con Vido. Alle loro spalle Soddimo. Nel Venezia non ci sono Modolo, Cremonesi e Maleh. Rientra Aramu ...Diretta Venezia Pisa. Streaming video DAZN del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie B ...