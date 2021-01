Un vaccino fiscale per guarire l’economia ammazzata più dal governo che dal Covid

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Facciamo il punto. Il, la crisi di, il Recovery Plan e la pelle dei cittadini. Sono giorni concitati e occorre ritirare le file di un discorso ampio. Partiamo dalla libertà di non potersi vaccinare di cui ci sarebbe da discutere a lungo e seriamente. I cittadini dovrebbero infatti avere il diritto di scegliersi se vaccinarsi ora – con le carte, i dati e i contratti secretati – o quando sarà invece tutto limpido e trasparente. Ad oggi non sappiamo ancora nulla circa il contenuto dei contratti tra commissione europea e case farmaceutiche. La scienza si basa sulla trasparenza degli studi. Qua invece ci nascondono le clausole contrattuali, e a far drizzare le antenne c’è anche il fatto che le aziende farmaceutiche si sono immunizzate dalle responsabilità sugli effetti a medio e lungo termine dei vaccini, trasferendole in capo ai governi. I ...