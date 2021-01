Terrorismo | Dda Palermo | ' indagato sapeva dei legami del complice con ambienti jihadisti' **

(Di lunedì 4 gennaio 2021), 4 gen. (Adnkronos) - Nouri Ejjed, il tunisino 50enne fermato oggi dalla Dda dicon l'accusa di aver favorito la latitanza prima e la fuga all'estero poi del ricercato internazionale Abidi Aymen, destinatario di mandato di cattura europeo spiccato dell'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, perché responsabile di un tentato omicidio commesso a Lipsia il 9 aprile scorso, avrebbe saputo dei "di Abidi conterroristici". Ne sono convinti i magistrati della Dda diche hanno firmato il provvedimento di fermo in possesso dell'Adnkronos. "Dall'ascolto di in una conversazione ambientale, registrata il primo novembre scorso a bordo dell'autovettura Volkswagen Passat di Ejjed Nouri, intercorsa tra quest'ultimo e la compagna Ajengui Chahira, si ...

Il Tempo

Nouri Ejjed probabilmente sapeva di essere indagato, per questo è scattata l'operazione della guardia di finanza di Agrigento. È sotto inchiesta dalla Dda di Palermo per avere dato asilo e contribuito ...Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - 'Fratello Nouri, io sono pensieroso, veramente non posso restare in un posto troppo a lungo, devo cambiare...'. E' ...