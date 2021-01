Soriano Calabro (VV), tutte le scuole chiuse fino al 17 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, ha disposto che tutte le scuole del centro del vibonese resteranno chiuse sino al 17 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sindaco di, Vincenzo Bartone, ha disposto cheledel centro del vibonese resterannosino al 17. L'articolo .

Advertising

S1Tv : Covid: Soriano Calabro scuole chiuse fino a 17 gennaio - AnsaCalabria : Botti:sequestrato un quintale di articoli pirici,due denunce. Materiale posto in vendita senza licenza a Soriano Ca… - BonannoMaurizio : Concerto di capodanno in streaming al Polo Museale di Soriano Calabro perché “ll Capodanno non può essere vissuto… - il_meridio : A Soriano Calabro un Capodanno all’insegna dell’inclusione e della solidarietà: -

Ultime Notizie dalla rete : Soriano Calabro Soriano Calabro, scuole chiuse fino al 17 gennaio Giornale di Calabria Soriano Calabro, scuole chiuse fino al 17 gennaio

Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, ha disposto che tutte le scuole del centro del vibonese resteranno chiuse sino al 17 gennaio. Bartone ha motivato la decisione con la necessità di prev ...

Il sindaco di Soriano corre ai ripari, scuole chiuse fino al 17 gennaio

Rimarranno chiuse fino al prossimo 17 gennaio le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel comune di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Lo ha deciso il primo cittadino del centro dell’Alt ...

Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, ha disposto che tutte le scuole del centro del vibonese resteranno chiuse sino al 17 gennaio. Bartone ha motivato la decisione con la necessità di prev ...Rimarranno chiuse fino al prossimo 17 gennaio le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel comune di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Lo ha deciso il primo cittadino del centro dell’Alt ...