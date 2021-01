Scuola in Campania: l’11 gennaio tornano in classe fino alla seconda elementare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Scuola in Campania. COVID-19, RITORNO GRADUALE “IN PRESENZA” A Scuola DALl’11 gennaio (a cura dell’Unità di Crisi) #CORONAVIRUS: l’Unità di Crisi della regione Campania si è riunita per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a Scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2020. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della Scuola dell’infanzia e delle prime due classi della Scuola primaria, esattamente com’era prima ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021)in. COVID-19, RITORNO GRADUALE “IN PRESENZA” ADAL(a cura dell’Unità di Crisi) #CORONAVIRUS: l’Unità di Crisi della regionesi è riunita per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazionepossibilità di un ritorno in presenza aal termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole inriapriranno lunedì 112020. In tale data potranno tornare ingli alunni delladell’infanzia e delle prime due classi dellaprimaria, esattamente com’era prima ...

