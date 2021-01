Scuola, al via le iscrizioni online C’è tempo fino al 25 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si aprono lunedì 4 gennaio le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico: dalle 8 del mattino, e fino alle 20 del 25 gennaio, le famiglie potranno iscrivere, al portale www.istruzione.it/iscrizionionline, i propri figli alle classi prime degli istituti di ogni ordine e grado. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si aprono lunedì 4leper il prossimo anno scolastico: dalle 8 del mattino, ealle 20 del 25, le famiglie potranno iscrivere, al portale www.istruzione.it/, i propri figli alle classi prime degli istituti di ogni ordine e grado.

